Aumentano i rumors sul probabile addio di Milinkovic alla Lazio in estate. Secondo il tabloid inglese Express il serbo avrebbe già preso la sua decisione di andare via a giugno e in cima alle preferenze ci sarebbe l'Arsenal.



L'estate scorsa i Gunners avevano già provato a bussare alla porta di Formello, ma l'offerta da circa 50 milioni era stata ritenuta troppo bassa dal presidente Lotito, che ne chiedeva il doppio. Inoltre lo stesso calciatore non era entusiasta della destinazione. Oggi che la squadra londinese si trova al vertice della classifica in Premier League l'opinione del calciatore è cambiata. Resta da chiarire quale prezzo fisserà a giugno il patron biancoceleste per il cartellino, a un anno dalla scadenza naturale del contratto.