Lazio, dalla delusione Greenword a Bellingham: ora Lotito valuta anche Bonaventura

La tifoseria laziale è in subbuglio tra la contestazione al presidente Lotito e un calciomercato che stenta a decollare. "Greenwood? Se i tifosi lo vogliono mettano i soldi – ha detto Lotito ieri, uscendo dal consiglio federale della Figc -. Noi abbiamo preso sei giocatori, le altre che hanno fatto? Abbiamo speso più della Juventus”. Il talento inglese andrà al Marsiglia per circa 30 milioni di euro, troppi per una Lazio che ora lavora su soluzioni più economiche per la trequarti.FRATELLO D’ARTE- Da un calciatore inglese all’altro, la Lazio ha mollato Greenwood e ora torna a parlare con gli agenti di Bellingham. Ovviamente non si tratta della stella del Real Madrid Jude ma del fratello Jobe, trequartista di talento classe 2005. Muscoli e piedi buoni che gli permettono di giocare anche in mediana senza problemi. Dopo averlo sondato nello scorso mercato di gennaio, la Lazio ha riattivato i contatti con il Sunderland che ha già spiegato che per il suo gioiellino non intende fare sconti: servono 12/13 milioni più bonus. Fabiani ci pensa e deciderà a breve se presentare una proposta ufficiale al club inglese per il fratello d’arte protagonista con 7 gol nell’ultima Championship.

BONAVENTURA SOTTO OSSERVAZIONE- Un Jack per la Lazio. Nelle ultime ore, secondo quanto raccontato da Sportitalia, alla Lazio è stato proposto Bonaventura. Dalle nostre verifiche emerge un gradimento da parte del tecnico biancoceleste Baroni nei confronti di un giocatore non più giovanissimo ( 34 anni ndr) ma che anche nell’ultima stagione ha dimostrato di stare molto bene con 8 gol in 31 partite in serie A. Le perplessità riguardano le condizioni economiche presentate dall’ entourage che spinge per questa soluzione. E che ha messo in stand-by una proposta da parte del Torino proprio per dare precedenza alla Lazio.