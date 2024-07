Chi è Nuno Tavares, il nuovo acquisto della Lazio esploso con Tudor

Getty Images

, che dopo aver preso Tchaouna e Noslin per la fascia destra ha rinforzato il reparto mancino con l'arrivo del portoghese dall'Arsenal: con i Gunners è stato trovato un accordo per il prestito con obbligo di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita destinata agli inglesi. Il classe 2000 ha firmato un contratto di cinque anni con lo stipendio che aumenterà di stagione in stagione.- Nuno Tavares è cresciuto nelle giovanili del Benfica col quale a 19 anni e mezzo ha debuttato in prima squadra, è partito titolare nella prima giornata del campionato 2019-20 segnando anche il gol che ha aperto le porte alla vittoria contro il Paços de Ferreira. Dopo una quarantina di partite in due stagioni si fa avanti l'Arsenal: 8 milioni di euro e 28 presenze in Premier League; un gol, nella vittoria contro il Manchester United. In estate i Gunners prendono Zinchenko e con la conferma di Tierney per Tavares non c'è posto.: 6 gol in quasi 40 partite. L'anno scorso, invece, non è andato benissimo il prestito al Nottingham Forest dove ha giocato appena 12 gare tra campionato ed FA Cup.

- Oggi Nuno Tavares è un giocatore della Lazio, ma l'esterno portoghese sarebbe potuto arrivare in Serie A già qualche anno prima. L'estate in cui l'Arsenal lo gira in prestito al Marsiglia ci aveva provato l'Atalanta a portarlo in Italia. I nerazzurri lo avevano fatto seguire più volte e le relazioni erano tutte positive,: i Gunners volevano girarlo in prestito secco - e questa sarà la formula con la quale andrà al Marsiglia - i nerazzurri volevano inserire un diritto di riscatto. Niente da fare, ma l'Italia era nel destino di Nuno Tavares.