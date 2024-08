Lazio, dalla Spagna sicuri: Vitor Roque vuole i biancocelesti

Getty Images

Secondo il sito spagnolo sport.es,. Il giovane attaccante brasiliano, classe 2005 (è proprio a lui che Lotito si riferiva quando aveva parlato iperbolicamente di "uno dieci volte più forte di Greenwood", ndr), è finito ai margini del progetto del Barcellona, nonostante sia costato oltre 30 milioni ai blaugrana. Sembrava essere forte nei giorni scorsi il pressing degli arabi dell'Al-Hilal, ma è stato lo stesso calciatore a frenare perché non vorrebbe lasciare l'Europa.perché i 20 milioni più il 50% di una futura rivendita messi sul piatto dai biancocelesti erano stati ritenuti un'offerta troppo bassa.

Il Barça infatti non può assolutamente permettersi di mettere a bilancio una minusvalenza,Questo potrebbe aiutare la Lazio nella trattativa, ma la distanza con la società catalana è ampia. L'opzione prestito secco, che il Barcellona prediligerebbe, non è nell'interesse dei biancocelesti, che devono anche stare attenti alla concorrenza di Valencia e Porto. Lo scenario perciò è complicato per i capitolini, ma se fino a pochi giorni fa la pista Roque sembrava avviata al tramonto, ora può invece riaprirsi più di qualche spiraglio.