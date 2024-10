Lazio, all'Olimpico un evento di beneficienza dedicato alla salute di bambini e ragazzi

Secondo lala salute è un diritto fondamentale dell'individuo e tutelarla è interesse della collettività. “Credo fermamente che sia una responsabilità di tutti, avendone la possibilità, dare seguito a questo principio”, sostiene, presidentessa della, ente benefico legato alla società biancoceleste, che è stato promotore dell’iniziativa Health for the Children. Con la precisa intenzione di contribuire all’attuazione di quanto previsto dalla Carta - in particolare rivolgendosi a chi si trova in condizioni di vulnerabilità economica e sociale - nella giornata di martedì 8 ottobre, presso lodi Roma, laha dato vita a un evento rivolto ai bambini e ai ragazzi di dieci case famiglia del territorio romano, che non avrebbero altrimenti la possibilità di sottoporsi, come i loro coetanei, a visite mediche specialistiche.

Per l’intera mattinata, i piccoli pazienti hanno avuto l’opportunità di sottoporsi a screening medico gratuito ed a visite finalizzate al controllo specialistico e alla valutazione dello stati di salute. “– ha raccontato la dottoressa Mezzaroma, moglie del presidente della Lazio, Claudio Lotito – sono emersi alcuni casi che necessitavano di ulteriori approfondimenti e grazie a tutte le realtà sanitarie che hanno preso parte a questa giornata ci siamo subito attivati per offrire a chi ne aveva bisogno le cure necessarie”. Un ringraziamento particolare da parte della società biancoceleste è andato proprio a tutto il personale sanitario, alle cliniche e agli enti ospedalieri che hanno dato il loro contributo in questa giornata: per l’ortopedia erano presenti specialisti dell’ospedale S.Paolo di Civitavecchia, la parte di endocrinologia invece è stata curata dall’I.F.O., Villa Mafalda ha pensato alla cardiologia, l’Ospedale Celio alla dermatologia e la Gemma Medica all’oculistica.

“Questo evento testimonia che se ci si mette in moto concretamente per il sociale, poi le risposte arrivano”, ha commentato ancora la dottoressa Mezzaroma, che poi ha promesso future iniziative simili anche per il futuro: “Purtroppo molti ragazzi vivono situazioni in cui non possono permettersi di essere curati.Ci saranno sicuramente delle cose da migliorare, ma intanto ringrazio tutte le realtà che si sono spese per aiutare chi è ha più difficoltà”.