Foto SS Lazio

Lazio, Dele-Bashiru: "La sfida del calcio italiano può farmi fare un passo avanti in carriera"

Tommaso Fefè

21 ore fa



Presentazione ufficiale di Dele-Bashiru a Formello. Il centrocampista nigeriano della Lazio, arrivato dall'Hatayspor a luglio, ha risposto alle domande dei cronisti in sala stampa.



SCELTA - "Ho scelto la Lazio perché sento che in questa fase della mia carriera mi serve giocare ad un livello più alto e qui l'ho trovato. Il calcio italiano è più tattico e questa è la sfida che ho deciso di cogliere".



RUOLO - "Sono a disposizione del mister. Personalmente mi piace giocare più da numero 8, un calciatore box to box. Certamente so che ci sono altri buoni calciatori e ne potrebbero arrivare altri (Folorunsho, ndr). Io devo solo farmi trovare pronto e giocare al meglio. ho avuto dei piccoli infortuni nel mio percorso, ma mi sento più forte. Sto cercando di capire le tattiche del mister. In Ighilterra ho imparato a correre con il pallone e senza. Se sono al 100% penso che avremo una buona stagione insieme".