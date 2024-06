Lazio, dietrofront di Pedro: ecco la scelta dello spagnolo per il proprio futuro

Getty Images

. A dare la notizia stamattina è il Corriere dello Sport. L'attaccante spagnolo onorerà il suo contratto con i biancocelesti per un'altra stagione,Nelle scorse settimane in effetti le voci di una sua intenzione di rescindere per tornare in Spagna a chiudere la carriera si erano fatte meno insistenti. Dopo il prolungamento automatico di un altro anno, scattato a gennaio scorso, era comunque rimasta aperta ogni possibilità per la prossima annata. L'intenzione di tornare a casa sua, alle Canarie, c'era. Era stato sempre ribadito però che tutto sarebbe stato discusso a fine stagione e così è stato: l'ex Barça, Chelsea e Roma ha comunicato alla società la sua volontà di rimanere a Roma. Valuterà quindi come e dove concludere la propria avventura nel calcio tra 12 mesi.

La permanenza di Pedro complica il piano di ringiovanimento della rosa. Il campione spagnolo è infatti un classe '87; ma il peso dei suoi anni può diventare un valore aggiunto al livello di esperienza.infatti ha molto apprezzato la sua disponibilità nel finale di stagione e più volte lo ha sganciato nei finali di partita, affermando che "sembra tornato ai livelli di quando era a Barcellona". La gestione fisica chiaramente sarà la chiave per massimizzare il suo apporto l'anno prossimo.per rimpiazzare Kamada, Luis Alberto e Felipe Anderson. Ma con la conferma di Zaccagni e l'arrivo imminente di Tchaouna, la presenza di Pedro nella batteria dei giocatori a supporto delle punte garantirà in ogni caso qualche certezza in più dal punto di vista qualitativo nelle rotazioni.