GETTYIMAGES

convinceranno il tecnico croato ad accettare qualche compromesso sul mercato per rifondare la rosa, oppure sarà addio. Il faccia a faccia era in programma già da tempo. Tra impegni istituzionali extra-Lazio del patron e giorni di vacanza dell'allenatore dalla sua famiglia a Spalato, le parti sono arrivate oggi a incontrarsi, dopo essere comunque rimasto a stretto contatto telefonico nell'ultima settimana.

. I due poi si sono recati a cena insieme esolo dopo saranno. Il clima tra le parti è disteso, ma sono ferme le intenzioni di chiarire i nodi principali. Il mister è rimastoHa già fatto presente quali siano i principali aspetti tecnici su cui vorrebbe che si intervenisse sul mercato, a cominciare dal trovare sostituti con determinate caratteristiche per rimpiazzare i diversi, lo stesso Kamada e probabilmente anche). Dovrà però fare i conti con le esigenze e le politche del club e con la volontà del patron e del ds di non smantellare per intero quanto costruito negli ultimi mercati. Tradotto, tensioni a parte,Le richieste di mercato saranno prese in considerazione, ma

Verrà tutto messo nero su bianco in queste ore. Schiettezza e pragmaticità sono le caratteristiche che tanto Lotito e Fabiani, quanto Tudor apprezzano reciprocamente.Dovrà esserci convergenza di idee su ciò che sarà possibile fare per portare avanti il progetto tecnico di rinnovamento e aprire un nuovo ciclo. Viceversa l'avventura dell'ex Marsiglia sulla panchina biancoceleste potrebbe anche di fatto chiudersi stasera.

Al momento la società non sta ancora lavorando concretamente sulle alternative. Almeno non in via ufficiale. Le opzioni sul tavolo in caso di separazione con Tudor sono le più svariate:, ma è complicato ad oggi da immaginare come scenario.L'altro ex biancocelestesembra a un passo dal Marsiglia, ma da Portogallo arrivano invece voci di una trattativa tutt'altro che conclusa. Anche lui ha dichiarato in passato che allenare la Lazio gli farebbe piacere, ma per ora la sua resta solo una suggestione. Almeno tanto quanto quella di u, emersa anche in recenti dichiarazioni dell'allenatore toscano. Trovare un nuovo accordo non sembrerebbe complicato. Molto di più lo sarebbe ritrovare nello spogliatoio buona parte dei calciatori con i quali "si era rotto qualcosa" a fine marzo. Sui social l'ipotesi di un ritorno di Sarri ha scatenato reazioni discordanti tra i tifosi, dai più romantici e nostalgici a quelli più intransigenti. Per capire la direzione in cui la società deciderà di muoversi comunque a loro non resta che aspettare l'esito dell'incontro di stasera.