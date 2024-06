Getty Images

Lazio, parole al miele di Mandas: "Un sogno che si avvera. Mi hanno mostrato fiducia da subito"

Dal ritiro della Grecia arrivano parole al miele di Christos Mandas per la Lazio. Il portiere ellenico è stato tra le migliori sorprese della stagione biancoceleste. Un'autentica rivelazionel, al punto da riuscire a prendersi la ribalta in poche settimane e mettere addirittura in discussione la titolarità di Provedel (rimasto fermo per due mesi a causa di un infortunio). Il classe 2001 si è conquistato così la maglia della sua nazionale. In un'intervista al sito greco monobala.gr Mandas ha espresso così tutta la sua soddisfazione:



“Per me è stato un sogno che si è avverato. Forse all'inizio è stato difficile adattarsi all'Italia e alla tattica, ma credo di esserci riuscito in tempi relativamente brevi. Alla Lazio mi hanno mostrato fiducia fin dal primo giorno e questo mi ha aiutato molto. Penso che ora che conosco la lingua sarà ancora più facile l'anno prossimo. La mia convocazione in Nazionale è stata una vittoria personale, arrivata al momento giusto per me. E per quanto riguarda il mio trasferimento alla Lazio, è arrivato dopo un anno abbastanza buono all'OFI, di cui conservo comunque un bel ricordo". Arrivato l'estate scorsa per circa un milione di euro, Mandas ha attirato l'attenzione di diversi club importanti in Europa. La Lazio però ha le idee chiare e, a meno di offerte clamorose, intende garantirsi con lui una certezza per il futuro, da far crescere ancora alle spalle di Provedel.