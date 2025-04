Getty Images

Lazio, difesa fragile e tabù Olimpico: numeri che complicano la corsa Champions

Il 2-2 col Parma tiene la Lazio ancora attaccata al treno Champions. Ad oggi però la squadra di Baroni sarebbe fuori da tutto. Questi i due lati opposti della medaglia per i biancocelesti a quattro partite dalla fine della stagione. Il quarto posto dista solo 2 punti, male criticità mostrate ancora una volta nella gara contro i gialloblu non fanno ben sperare i tifosi. In particolare il rendimento all'Olimpico è disastroso.



Come sottolinea Repubblica, è da novembre che la Lazio subisce ininterrottamente gol in casa. L'ultimo clean sheet tra le mura amiche è lo 0-0 contro il Ludogorets. In campionato invece è addirittura dal 3-0 nella gara d'andata col Bologna (risultato peraltro reso inutile dal tracollo al ritorno che ha invertito l vantaggio negli scontri diretti) che la porta biancoceleste non resta inviolata. In generale i numeri della difesa della Lazio sono da parte destra della classifica: con 43 gol subiti la squadra di Baroni è undicesima in Serie A. "Le squadre hanno una natura - ha detto il tecnico dopo l'ultima gara riacciuffata grazie alla doppietta di Pedro - e la Lazio gioca sempre, a prescindere. Siamo comunque il terzo miglior attacco, qualcosa paghiamo. Non abbiamo margine d'errore". La Lazio è una squadra votata all'attacco, quindi, che rende bene solo quando riesce ad andare al massimo, anche rischiando qualcosa. Con questa fragilità difensiva però il quarto posto si fa davvero difficile da centrare.