Inzaghi lo vuole, lo ha chiesto alla società a gran voce. Papu Gomez potrebbe rivelarsi il colpo del mercato estivo biancoceleste. L’argentino, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, vorrebbe la Lazio: aveva già trovato l'accordo con la società biancoceleste durante la scorsa estate, a maggior ragione avrebbe voglia di una nuova sfida l'anno successivo. 15 milioni la richiesta dell'Atalanta, forse qualcosa di più, Lotito non vuole andare oltre i 10.



MERCATO - Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio deve sostituire Felipe Anderson ma non ha fretta: Inzaghi ha fatto una richiesta esplicita, sogna l'argentino in squadra e con lui un cambio modulo. A questo punto si attende un colpo di coda: o la Lazio alza l'offerta, o Gomez fa un passo ulteriore verso Roma, chiedendo a Percassi di andare via.