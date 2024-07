Lazio, ecco il quarto acquisto: a breve le visite mediche

Getty

Manca solo l'ufficialità per il quarto nuovo arrivo in casa. Dopo, sta per essere annunciato anche Fisayo. Trequartista nigeriano, classe 2001, ha già firmato un quadriennale da 1,3 milioni netti con la società biancoceleste. L'accordo con i turchi dell'è per un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 4. Operazione da 6 milioni compressivi quindi per il cartellino del calciatore cresciuto nelle giovanili del Manchester City.Dele-Bashiru arriverà nella capitale nelle prossime ore e già nel week-end dovrebbe sostenere le visite mediche. Poi si unirà subito ai nuovi compagni per il raduno, prima del ritiro di Auronzo di Cadore che scatterà da giovedì prossimo. La società e il tecnico Baroni ci hanno tenuto particolarmente ad accelerare i tempi per chiudere l'operazione e inserire da subito il nuovo arrivo in squadra.e gli altri sui compagni sui nuovi principi di gioco.

Si tratta della prima esperienza ad alto livello per Dele-Bashiru, che dopo le giovanili col City ha giocato tL'anno scorso per lui 9 gol e 6 assist in 39 presenze quasi tutte da numero 10, anche sePuò giocarealto. Avrà comunque l'arduo compito di prendere il posto di Luis Alberto in quella zona di campo, anche se non sarà l'unico trequartista che la Lazio acquisterà. Nei piani del club capitolino infatti c'è sempre la volontà di andare a prendere uno tra Greenwood, Samardzic o Stengs. Questi ultimi due però sono scivolati indietro nelle preferenze ultimamente, per via delle richieste di Udinese e Feyenoord.