Lazio, tre giocatori nel mirino della Salernitana

Tre giocatori dellapotrebbero seguirealla. Ieri l'ex vice-Sarri si è dimesso ufficialmente dal club biancoceleste e si è legato ai Cavallucci Marini per guidare la squadra nella prossima stagione in Serie B. Durante la conferenza di presentazione del nuovo tecnico, il ds dei Granata Petrachi ha detto che ci sono lavori in corso proprio con la Lazio per portare a Salerno. "E' un grande giocatore, lo dico per esperienza personale - ha detto di lui lo stesso neo-tecnico Martusciello - Se lo chiediamo alle giuste condizioni, sono sicuro che può esserci il margine".

Il brasiliano, per il quale la trattativa è già ben avviata, non è però l'unico profilo che interessa ai campani. Per la porta infatti la Salernitana sta valutando ancheprodotto della Primavera laziale e l'anno scorso inserito nella lista Uefa per la Champions League come terzo portiere. Classe 2005, nella passata stagione del campionato di Primavera1 ha totalizzato 11 clean sheet in 31 presenze. Insieme a lui, potrebbe sbarcare a Salerno anche l'attaccante 22enne, che la Lazio ha prelevato pochi giorni fa dalla Virtus Francavilla, in serie C. Il calciatore ha firmato con i biancocelesti un quadriennale e sarà sicuramente girato in prestito, alla Salernitana o altrove, questa estate.