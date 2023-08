Due colpi in un giorno ieri per la Lazio, che ha chiuso per Isaksen e Kamada. Accordi solo da formalizzare e calciatori attesi a Roma nei prossimi giorni per visite mediche e firme. Secondo il Corriere dello Sport il centrocampista giapponese, che arriverà a parametro 0 dopo essersi svincolato dall'Eintracht, può sbarcare a Fiumicino già oggi e recarsi subito a Formello con il suo entourage per siglare il contratto che lo legherà ai biancocelesti per i prossimi 2 anni (più opzione per il terzo). Lotito in realtà preferirebbe un accordo più lungo, ma i tempi per ridiscutere i patti ormai sono stretti.



Isaksen invece potrebbe arrivare nella Capitale domani, stando sempre a quanto riporta il quotidiano, ed effettuare subito le visite mediche o comunque entro il week-end. Il Midtyjlland lo ha convocato per la trasferta in Lussemburgo contro il Progrès, valida per i preliminari di Conference League, che si giocherà stasera. Sarà la sua ultima partita con i danesi prima di vestirsi di biancoceleste. Per lui pronto un contratto da 5 anni a 1,5 milioni a stagione.