Trattativa aperta tra Lazio e Empoli per la cessione di Matteo Cancellieri. L'attaccante classe 2002 sbarcato a Formello un'estate fa, interessa ai toscani che però vorrebbero prenderlo in prestito e chiedere anche ai biancocelesti una compartecipazione al pagamento dell'ingaggio. Al contrario Lotito preferirebbe un accordo a titolo definitivo o, al massimo, un obbligo di riscatto. Il ragazzo infatti non ha convinto a pieno Sarri e attualmente è infondo alle gerarchie del tecnico nel reparto avanzato.



Attenzione poi alla possibilità di inserire contropartite tecniche nell'affare. Nell'Empoli c'è infatti Fazzini che nelle settimane scorse era stato accostato proprio alla Lazio come uno dei profili attenzionati dal tecnico biancoceleste. Non è da escludere che l'affare possa quindi allargarsi.