Dopo i 5 acquisti piazzati nelle prime settimane di mercato, laSolo dopo si penserà a completare la rivoluzione della rosa con un ultimo innesto, forse due. A confermare lo scenario è il ds biancoceleste, che ai microfoni del sito lalaziosiamonoi.it ha dichiarato: "In questo momento il diktat è quello delle cessioni. È una problematica che va a collimare con i regolamenti degli over legati alla rosa con la gestione degli effettivi. Attualmente la società è concentrata sulle cessioni, stiamo lavorando per questo. Nella prossima settimana incontrerò Baroni e faremo il punto della situazione. Il mercato non è chiuso, ma la priorità restano le uscite".

In base ai regolamenti infatti non c'è limite al tesseramento dei giocatori Under 22 (nati a partire dal 1° gennaio 2002), ma per gli over invece c'è posto al massimo per 17 calciatori, di qualunque provenienza. A questi se ne possono sommare al 4 in più, a patto che provengano da vivai italiani, e ulteriori 4 (che portano il totale a 25), prodotti dal proprio settore giovanile. Ad oggi in quest'ultima categoria nella Lazio c'è solo Cataldi, mentre tutti gli altri posti sono già occupati. Ecco perché prima di affondare il colpo su uno o più dei diversi nomi accostati ai biancocelesti in questi giorni (ad eccezione del diciottenne Jobe Bellingham), serve un addio. E non tra gli esuberi, ma proprio tra gli effettivi della rosa.per dire addio. Ma, che ha estimatori in Turchia.