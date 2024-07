Lazio, chi c’è in rosa, chi è partito e chi è arrivato: idee e trattative di mercato

Furlanetto, Mandas, Provedel.Tra i pali è dovesi è notata di meno. Salvo offerte clamorose - e al momento del tutto inattese -. Il ruolo di terzo - l’anno scorso di Sepe, tornato però a Salerno a fine prestito - spetterà all’ex primavera Furlanetto, rientrato dalla Fermana. Altrimenti, se si aprissero per lui nuove opportunità per andare a giocare, è pronto il baby Renzetti.Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Milani, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Tavares.

Il blocco dei centrali è lo stesso dell’anno scorso e rimarrà tale. Tra i terzini invece - pur con Kamenovic che ha già trovato sistemazone altrove, Fares in cerca di una squadra dove rilanciarsi e Milani che invece resterà un altro anno in Primavera -Il nuovo arrivo, che con tutta probabilità sarà quella diL’esterno difensivo albanese però al momento non ha offerte. Società al lavoro per trovare possibili acquirenti (non solo per lui), anche perché serve liberare posti in lista per ulteriori acquisti (in altri ruoli).

Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Castrovilli, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino.L’addio dienorme sulla trequarti. I tifosi sperano non si tramuti in un rimpianto anche quello di Kamada. Più indolore invece la cessione di di Marcos Antonio al San Paolo, dopo essere rientrato dal prestito al Paok Salonicco. L’arrivo di, ma è l’innesto di maggior qualità; mentre è ancora un, arrivato dall’Hatayspor. Nel mirino inoltre c’è sempre Jobe Bellingham, anche se la sua candidatura sta perdendo posizioni.: la riorganizzazione (Lotito e Fabiani non vogliono sentir parlare di “ridimensionamento”) della rosa nelle idee della società dovrebbe coinvolgere anche lui, ma al momento il classe ‘94 non ha pretendenti sul mercato e comunque nessuna voglia di partire. Se andasse via potrebbe restare Akpa Akpro, che altrimenti resta sul mercato, tra gli esuberi, insieme a Basic e André Anderson. Attenzione però: l’addio di uno di loro tre o di Cataldi (che è prodotto del vivaio) non libererebbe posti nella lista per la Serie A. Cederli servirebbe quindi solo per fare cassa e non per fare spazio a eventuali nuovi arrivi.

Cancellieri, Castellanos, Fernandes, Gonzalez, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.Fin qui il reparto che più di tutti è in fase di ristrutturazione.Si cercano acquirenti per Gonzalez e Cancellieri (che comunque potrebbe restare aggregato in rosa come Under 22, senza vincoli di lista), mentre Sana Fernandes è ancora in età da giovanili. Castellanos per meno di 20 milioni non si muoverà, mentre Pedro farà il suo ultimo giro di valzer quest’anno. Vista la situazione quindi, oltre ad aver reso Zaccagni il nuovo punto di riferimento della squadra,, magari adattabile sia sull’esterno, sia come puntasono i nomi da tenere d’occhio, se si libereranno posti in rosa.