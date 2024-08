A mergine delle presentazioni dei quattro nuovi acquisti della Lazio, Tchaouna, Dele-Bashiru, Castrovilli e Nuno Tavare, il ds della Lazio, Fabiani, si è trattenuto in sala stampa per rispondere ad alcune domande di calciomercato. In primis per chiarire la questione Dia, sui cui si è creato anche un siparietto inatteso: "Dia ha giocato ieri, quindi è saltato". Poi con un sorriso il direttore sportivo biancoceleste ha sciolto il gelo calato in sala stampa spiegando come stanno davvero le cose: "I matrimoni nel calciomercato si fanno sempre in più di due, lo sapete.

"Folorunsho potrebbe essere tesserato come prodotto del nostro vivaio, ma sul sui possibile arrivo stiamo facendo valutazioni numeriche nel ruolo e in rosa in generale. Sapete bene che ci sono tanti giocatori e a milncuore dovremo prendere una decisione su chi tagliare. Di questo aspetto però mi preoccuperò quando si porrà la questione. Decideremo anche col tecnico cosa fare"."Cancellieri andrà al Parma a breve. Conto a stretto giro di far uscire anche gli altri che purtroppo non possono trovare spazio per motivi di lista. Mandas invece non è sul mercato, non lo diamo a nessuno. Dobbiamo avere due ottimi portieri. In generale Il mio intento è quello di non toccare nulla perché stiamo cercando di aprire un nuovo ciclo.

"Noi vogliamo costruire un percorso con chi abbiamo preso e stiamo prendendo. Se poi qualcuno non si trova bene prenderemo tutto in considerazione, ma la volontà è quella di costruire un gurppo per rilanciare la squadra. Ci stiamo preparando per provare a regalare alla gente qualcosa di importante con questi ragazzi. Le idee della società sono chiare e si sposano che le linee guida del tecnico. Si può dire che si stava cercando un giocatore piuttosto che un altro, ma non sempre una trattativa fallita è impitabile alla società. Greenwood per esempio era un profilo interessante ma poi ha preferito il Marsiglia. Io dico sempre che i migliori affari a volte sono quelli che non si fanno".