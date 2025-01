Al termine della sfida vinta dallaper 2-1 sulla, in cui non sono mancate le polemiche nel finale, il direttore sportivo dei biancocelesti Angeloha parlato ai microfoni di DAZN, puntando il dito su alcuni episodi che hanno fatto discutere:"Eravamo sotto di due gol, poi diventa difficile. Chi aveva i crampi al quinto minuto, chi si buttava per terra: da questo punto di vista. Non sta a me commentare l’operato dell’arbitro,, si farà un’opinione".

Queste, invece, le dichiarazioni del ds della Lazio sugli ultimi giorni di calciomercato: "Ci saranno gli ultimi giorni di mercato. Stiamo facendo le valutazioni su alcuni giocatori e vedremo cosa faremo.".