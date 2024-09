Angeloa Formello ha parlato in conferenza stampa del calciomercato appena concluso. Il ds dellaha voluto chiarire in particolare alcune situazioni che hanno generato polemiche a cavallo degli ultimi giorni:"Esistono due tipio di calcio, quello sul campo e quello mediatico. Bisogna decidere a cosa andare dietro, assumendoci le responsabilità. Io me le prendo in prima persona e vado dietro alle logiche di gioco, pur capendo alcune motivazioni, impressioni e sensazioni dall'esterno, più o meno giustificate e che a volte danno degli spunti. Ma non ci si può complicare la vita. La questione Cataldi è nata in fretta e furia. Il suo agente mi ha chiamato a due giorni dalla fine del mercato, chiedendomi la posizione del club in caso una squadra lo avesse voluto. Ne ho parlato in società e ci siamo detto che se avesse voluto sarebbe potuto andare tranquillamente. Dopo mezz'ora dalla comunicazione all'agente mi sono arrivati i documenti dalla Fiorentina. Con Danilo, che è un ragazzo straordinario, ho avuto diversi colloqui in queste settimane e quello che ci siamo detti rimane tra noi. Cataldi è in prestito e quindi è ancora di proprietà della Lazio. Non ci sono problemi. Non è stato rimpiazzato con Folorunsho perché non ci sono state le condizioni per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Altri profili non ci convincevano a pieno.".

"Provedel non è mai stato messo in discussione. Ho parlato con Baroni e con i preparatori come con chiunque. Non è che ogni volta che parlo con qualcuno dello staff c'è per forza un problema. Come responsabile anche dell'area tecnica seguo da vicino il campo. Io he sempre detto a tutti che bisogna avere pazienza perché partiamo con un nuovo ciclo. Abbiamo ringraziato tutti quelli che sono andati via per quello che hanno fatto. Ora lo ribadisco, al netto delle critiche, delle simpatie o antipatie, l'unica cosa che chiedo a tutti, compresa la carta stampata, è di stare vicino ai ragazzi perché sono convinto che possano dare soddisfazioni alla società e ai tifosi".

"Prima del ritiro di Auronzo mi aveva detto di sentirsi carico per questa stagione. Poi è arrivata la proposta importante del Besiktas e lui ha leggitimamente scelto di poter andare a fare questa nuova esperienza, facendo le propre considerazioni. Noi, in virtù del grande rapporto che c'è stato con lui e la sua storia qui alla Lazio, lo abbiamo agevolato."Avevamo offerto un totale di 24 milioni di sterline al club perCon gli agenti ci siamo sentit più volte.Abbiamo comunque ottimi giocatori, più un campione, che è Pedro. Castrovilli lo abbiamo preso sapendo da cosa venisse, lo abbiamo valutato da cima a fondo con lo staff medico ed è integro e impiegabile al 100%. Abbiamo però valutato che fosse meglio, in accordo con Baroni e lo staff, che alla fine fosse comunque meglio non forzare la situazione. E visto che qualcuno dovevamo metterlo fuori per forza la scelta, che il giocatore ha accettato senza alcun problema, è stata anche condivisa dallo stesso ragazzo".

"Mandare in prestito Basic pagandolgi lo stipendio è un qualcosa che non ha ragione di esistere. Chi è rimasto e al momento è fuori rosa potrebbe essere inserito in lista laddove, facendo tutti gli scongiuri, ci fossero situazioni gravi da dover rimpiazzare per infortuni. Se poi qualcuno in questi ultimi giorni presentasse offerte ragionevoli allora ne parlemo, ma certi sistemi ad oggi non è più possibile prenderli in considerazione".