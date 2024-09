Lazio, polemiche per i prezzi dei biglietti. Lotito risponde ai tifosi: "Chi si è abbonato paga meno"

Getty Images

Torna la polemica sul caroin casa. Questione che ciclicamente riemerge con sempre maggior frequenza negli ultimi anni nell'ambiente biancoceleste, con ila dirigenza del club accusata diIl motivo scatenante questa volta sono i prezzi per i tagliandi della gara contro il Verona lunedì sera. Per i settori meno costosti dell'Olimpico la società chiede 40€, poi via via a salire per le tribune. Troppo, secondo i laziali, per un match non di cartello, tenendo anche conto che contro il Venezia alla prima giornata le curve costavano 10 euro in meno.

Il rincaro complessivo, rispetto alla stessa sfida della scorsa stagione è quasi del 60%, secondo i dati riportati questa mattina dal Messaggero. Sullo stesso quotidiano inoltre si leggono anche le parole diche risponde così alle voci di protesta della piazza: "Gli aumenti sono in linea rispetto al resto della Serie A, anche in relazione alle spese crescenti e sono comunque successivi a tutte le promozioni che abbiamo fatto.".Proprio sul fronte abbonamenti si è chiusa definitivamente due giorni fa la campagna per il 2024-25. La Lazio, con 28.200 abbonati (cui si aggiungono circa 200 tessere in più riservate alle varie partnership commerciali) risulta essere il quarto club in A, dietro le due milanesi e la Roma. Il totale è comunque in calo di circa un paio di migliaia di persone rispetto a un anno fa, quando dopo l'exploit del secondo posto con Sarri alla guida e la Champions da giocare, si abbonarono più di 30000 laziali. A differenza di quanto avvenuto la scorsa stagione però quest'anno la società ha annunciato che per le quattro partite sicure in casa di Europa League saranno lanciati in questi giorni dei mini-abbonamenti appositi.