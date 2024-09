Getty Images

Lazio, i tifosi attaccano: "Costo dei biglietti troppo alto"

24 minuti fa



I tifosi della Lazio contro il club. Come riporta il Corriere dello Sport il popolo di fede biancoceleste è contro il caro biglietti deciso dalla società per il posticipo con il Verona: 40 euro un biglietto in Curva, dai 55 della Tevere parterre ai 100 della Tevere Gold. "Per ringraziare i laziali avete messo a 40 euro una curva che dovrebbe essere un settore popolare... tante gente non può permettersi l'abbonamento", uno dei tanti messaggi che sintetizzano la contestazione e gli umori avvelenati dei tifosi.



Contro il Venezia le curve erano state vendute a 30 euro. Quaranta euro era il prezzo di Lazio-Milan, riproposto per Lazio-Verona che si giocherà lunedì sera, in pieno giorno lavorativo, in pieno ritmo scolastico. La prevendita è partita ieri in mezzo ai tumulti. "Società che non rispetta e tutela il proprio tifoso", "il tifoso laziale risponde e cosa fate mettete i biglietti a 40 euro di lunedì per Lazio-Verona?", "non si fa il bene del tifoso", le altre denunce social a carico della società.