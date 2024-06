Lazio, Fabiani prepara il primo colpo per Baroni

Redazione Calciomercato

Tijjaniè il primo regalo chevuole fare aIl ds dellaè al lavoro con l'pei il jolly offensivo, protagonista della recente salvezza degli scaligeri. L'olandese costa tra i 15 e i 20 milioni ma, come riferisce il Corriere dello Sport, visti i buoni rapporti tra i club c'è comunque ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. Il club biancoceleste potrebbe provare l'affondo decisivo già domani o lunedì, dopo l'annuncio del nuovo allenatore, mettendo sul tavolo pure una contropartita tecnica.sono i due principali indiziati a finire in un ipotetico scambio (il primo più del secondo, ndr).

Le parti ne stanno discutendo. L'offerta della Lazio per Noslin al momento è diriporta sempre il CorSport. Seaccetterà in aggiunta il cartellino di uno dei due giocatori offerti l'affare può chiudersi in tempi brevissimi. Le due società peraltro stanno anche risolvendo alcune formalità per il passaggio proprio di Baroni sulla panchina biancoceleste. Lo ha confermato ieri lo stesso presidente dei gialloblu. In teoria ci sarebbe una clausola rescissoria sul contratto dell'allenatore fiorentino, valida per un top club. Sono ore calde quindi queste sulla strada che da Verona porta a Roma (e, eventualmente, anche al contrario), per plasmare la Lazio che verrà.