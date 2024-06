Come può giocare la Lazio con Baroni

Gettyimages

Dopo il terremoto Tudor la Lazio ha voltato pagina. Accettate le dimissioni dell'allenatore croato, i biancocelesti si sono messi a caccia di un nuovo allenatore e. Dopo due salvezze conquistate con Lecce e Verona negli ultimi due anni, l'allenatore toscano fa un passo successivo nella sua carriera accetando al proposta dei biancocelesti. Una chiamata last minute quella della Lazio, arrivata poco prima della firma con il Monza che l'aveva individuato per il dopo Palladino.- Baroni ha trovato l'accordo per un contratto di due anni durante i quali l'allenatore proverà a portare la Lazio in Europa.a seconda delle partite e delle esigenze della squadra. Considerando i giocatori attualmente nella rosa della Lazio, vediamo come potrebbe essere la formazione tipo con Marco Baroni in panchina.

: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Immobile, Zaccagni.- Nell'ultima stagione Baroni ha ottenutoIn estate i pronostici erano a senso unico: "Andranno in Serie B"; sei mesi dopo la musica non era cambiata: "Con tutte quelle cessioni scendono sicuramente". Da Djuric a Ngonge, passando per Doig, Hien, Faraoni e altri. Però non avevano fatto i conti con Baroni, che anche con la squadra smontata è riuscito a trovare un equilibrio per arrivare alla salvezza. Altro obiettivo centrato.