Lazio, c'è l'intesa con Baroni: attesa per l'annuncio, tutti i dettagli dell'accordo

, prendendo il posto che era stato, sino a pochi giorni fa, di Igor Tudor. Non è il profilo preferito da parte della piazza biancoceleste, ma la società capitolina reputa Baroni tra i profili più adatti per il progetto tecnico di rinnovamento che vedrà coinvolta la Lazio chiamata riscattare un’ultima stagione di alti e bassi, dove la qualificazione alla prossima edizione della Champions League non è mai stata realmente alla portata.

, dopo che Baroni aveva deciso di declinare la proposta da parte di Adriano Galliani e del Monza,. L’intesa è totale con l’ex tecnico di Pescara, Benevento e Frosinone che firmerà un contratto con la Lazio per le prossime due stagioni: l’accordo, dunque, durerà fino al 30 giugno 2026.

, dopo che a metà stagione la squadra allestita in estate era stata sostanzialmente smantellata, vendendo la maggior parte dei talenti in casa gialloblù. Tanti sono stati i calciatori valorizzati da Baroni in questi mesi, a cominciare da Noslin (cercato proprio della Lazio) e Suslov. Sia Monza che Cagliari avevano deciso di voler puntare l'anno prossimo sul tecnico fiorentino che, però, una volta ricevuta la notizia dell'interesse da parte dei biancocelesti, ha chiarito la sua posizione, dando la sua precedenza alla prima esperienza in carriera sulla panchina di un top club italiano, che l’anno prossimo gli darà l’opportunità di misurarsi anche nel calcio continentale grazie all’Europa League.