Si è tenuto questa mattina un nuovo evento del progetto Lazio nelle scuole. Una delegazione della società biancoceleste ha fatto visita ai bambini dell'istituto Pascal a Roma, per affrontare i temi dell'importanza dello sport, della lotta al bullismo e alle discriminazioni. in rappresentanza della squadra c'era Felipe Anderson che dopo aver risposto alle domande dei bambini e aver scattato qualche foto con loro si è concesso ai microfoni dei cronisti:



ABITUARSI ALLA TENSIONE - "Siamo arrivati ad un momento speciale della stagione. Ora dobbiamo concentrarci a Udine perché è tutto nelle nostre mani e non possiamo più sbagliare. Noi serve parlare tanto, ci piace vivere questa tensione perché significa che stiamo lottando per qualcosa di grande e dovremo abituarci a questo per il futuro".



LEADER - "Un po' per età, un po' perché sono qui da tanto tempo, mi sento uno dei leader. Sono amico di tutti e conosco l’ambiente. Ognuno però ha un ruolo importante nello spogliatoio, la squadra ascolta tutti, anche i nuovi arrivati, che sono sempre i benvenuti".



RUOLO - "Fare il centravanti è sempre stato difficile ma quest'anno mi sono messo a disposizione. Mi piace giocare lì, ma sarò sempre disponibile per giocare ovunque, sperando di migliorare ancora".



NEOPAPA' - "Ancora non ho realizzato che tra poco sarò papà. Mi dicono tutti che ogni giorno sarà meglio. Speriamo di regalargli la Champions".