Notte di Champions all'Olimpico, con la Lazio che attende il Feyenoord, vittorioso all'andata 3-1. Per la squadra di Sarri, che dovrebbe scegliere Immobile come attaccante centrale, l'imperativo è vincere: la classifica vede al momento proprio la squadra di Arne Slot al primo posto con 6 punti, inseguono Atletico Madrid a quota 5 e Lazio terza a quota 3; distaccato invece con un solo punto ottenuto fin qui il Celtic.





DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Lazio-Feyenoord, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League, è in programma alle ore 21 all'Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport (253) e su Sky Sport Arena (204). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity+.



PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.



FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Zerrouki, Wiffer, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao. Allenatore: Slot.