Lazio, Folorunsho si può fare: si lavora col Napoli sulla formula

Lalavora per l'arrivo dia Formello. Il centrocampista del Napoli, l'anno scorso in bella mostra con l'Hellas Verona, è stato messo fuori rosa dai partenopei, che hanno altri piani tecnici. Il ds biancoceleste Fabiani ha confermato che si tratterebbe di un'occassione e che si stanno facendo valutazioni numeriche sull'eventualità di coglierla o meno., come sembrava invece nei giorni scorsi. A Formello hanno rifatto i conti e sono certi, come affermato sempre dal direttore sportivo a margine delle conferenze stampa di ieri per la presentazione di 4 nuovi acquisti, che il classe '98 rientri tra i prodotti del vivaio (dove la Lazio ha ancora tre posti liberi).

Nel suo ruoloin estate, ma non è escluso che - in accordo con Baroni - la società scelga di aggiungere una pedina in più. I, anche se atipico. Sulla trequarti però l'allenatore della Lazio ha provato in questi giorni anche l'avanzamento di Guendouzi e di Vecino e comunque c'è pure Castrovilli come jolly, sia come mezz'ala, sia come rifinitore dietro la punta. Insomma Folorunsho, che Baroni ha già allenato l'anno scorso a Verona consacrandolo sul palcoscenico della Serie A, un posto in squadra lo troverebbe senza problemi.

Ieri a Villa San Sebastiano è andata in scena un incontro tra Lotito e il procuratore Mario Giuffredi, che cura l'interesse del ragazzo. Folorusho, dichiaratamente lazialissimo, a Roma tornerebbe di corsa. Una base di accordo per l'ingaggio è già stata gettata. Con il Napoli si ragiona invece sulla formula. Gli azzurri chiedono tra i 12 e i 13 milioni di euro per il cartellino del calciatore. La Lazio preferirebbe impostare l'operaziione in prestito con un diritto di riscatto. L'interesse di tutte le parti comunque è quello di arrivare al più presto a una soluzione e per questo filtra un cauto ottimismo sulla buona riuscita dell'affare.