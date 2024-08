Foto SS Lazio

"Ormai il ragazzo lo conoscere tutti. Vi siete informati sul suo passato. Rientra nella logica di calciatore giovane e promettente. Speriamo che Roma lo illumini ancora di più. Siamo soddisfatti di essere riusciti a portarlo alla Lazio anzitempo. Siamo stati la sua prima scelta a partire da una stretta di mano, anche se in Italia c'erano anche altre società che lo seguivano".

Presentazione ufficiale di Loum Tchaouna. Il nuovo attaccante della Lazio si è presentato oggi a Formello per la prima conferenza stampa ufficiale. Affianco a lui il direttore sportivo Fabiani che ha introdotto con queste parole il calciatore:

CARRIERA - La parola passa poi al Tchaouna: "Questa è una nuova tappa del mio percorso. Spero che raggiungeremo traguardi insieme molto presto. La Lazio la vedo come un progresso. In campo sarò combattivo e difenderò i colori della squadra".

" Mi piace il gioco in velocità. Ho notato un ambiente combattivo sul campo e sono felice di essere qui per questo. Avrò l'opportunità di progredire grazie allo staff tecnico e agli altri compagni. Al mio posto c'era Felipe Anderson che ha fatto la storia, ma non sento pressioni. Non voglio paragonarmi. Giocherò come so fare, non come faceva lui"."Ho giocato l'Under19 e sono stato felice di far parte della selezione francese. Credo che giocare con la Lazio possa avvicinarmi a vestire la maglia della Francia".