Lazio, fumata bianca in arrivo per due colpi dal Verona

Getty Images

Lachiuderà in settimana perdal. Ne è certa Repubblica, che oggi spiega i dettagli dell'affare. La cifra totale dell'accordo tra i due club è di, senza contropartite tecniche. Akpa Akpro, che all'Hellas piaceva, non era infatti entusiasta della destinazione perché preferirebbe restare a Monza, dove ha giocato in prestito nell'ultima stagione. Le parti stanno limando gli utlimi dettagli relativi alla percentuale a favore degli scaligeri su future rivendite. Questa formula peraltro, spiega sempre il quotidiano, sta diventando una costante nelle trattative dei biancocelesti per accorciare le distanze tra domanda e offerta.

Nelle idee di Baroni,sulla fascia sinistra, mentre dall'altro lato saranno confermati come terzini Marusic e Lazzari. Hysaj è il sacrificabile, anche se ha meno mercato degli altri. In attaccoper tutto il reparto. L'olandese infatti può ricoprire tutti i ruoli giocando sia da centravanti sia da esterno offensivo. Con Tchaouna già assicurato, la Lazio cerca ora un'ultima pedina che raccolga l'eredità di Luis Alberto, per completare il rinnovamento della linea offensiva. La situazione Stengs resta in stallo, mentre Lotito negli ultimi giorni sta insistendo per Samardzic. Il nodo è sempre quello economico, perché le risorse a disposizione di fatto sono già state impiegate per queste prime operazioni con Salernitana e Hellas Verona.