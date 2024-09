AFP via Getty Images

lazio, Gila pronto al rientro. Intanto si lavora sul rinnovo

11 minuti fa



Mario Gila è pronto a riprendersi il suo posto nella Lazio. Reinserito in lista per la Serie A, al posto di Hysaj, il difensore spagnolo sta ultimando il suo recupero dopo il problema muscolare accusato ad agosto, che gli ha fatto saltare le prime tre partite del campionato. Baroni e lo staff hanno preferito non forzarne il rientro già col Milan. Dopo la sosta, per la partita contro l'Hellas Verona, l'ex canterano del Real Madrid sarà sicuramente a disposizione del tecnico, che potrebbe anche decidere di schierarlo dall'inizio.



Nel frattempo a Formello si ragiona sul rinnovo del calciatore, in scadenza nel 2027, ma attualmente uno dei meno pagati della rosa (1 milioni di euro a stagione). Presto ci sarà un incontro tra il club e i suoi agenti per discutere un adeguamento di stipendio, dopo due stagioni nelle quali il classe 2000 ha mostrato qualità importanti e si è conquistato la fiducia di tutti gli allenatori susseguitisi. In estate la Lazio lo ha ritenuto incedibile, respingendo persino le voci che vedevano lo stesso Real Madrid interessato al riacquisto del giocatore (forte anche di una clausola nel accordo per il suo trasferimento in biancoceleste nel 2022 che dà una sorta di precedenza ai Blancos). La centralità nel progetto tecnico biancoceleste, che sta aprendo un nuovo ciclo, dovrà quindi ora essere dimostrata anche riconoscendo a Gila il valore del suo rendimento.