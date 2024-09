Lazio, i convocati e il calendario dei nazionali nella sosta: da Castellanos a Zaccagni

Getty Images

Sono 8 i convocati dellanelle rispettiveIn questa sosta settembrina, tra gare di UEFA Nations League e qualificazioni ai prossimi mondiali o alla Coppa d'Africa i calciatori biancocelesti saranno impegnati in 3 continenti diversi. Eccoli di seguito in ordine alfabetico:prima chiamata con la nazionale albiceleste per il Taty, che corona il suo sogno. Ora il centravanti, per queste prime gare di qualificazione ai prossimi mondiali, punta a convincere il ct Lionel Scaloni a puntare su di lui per le gare contro il Cile, al Monumental di Buenos Aires, venerdì 6 settembre, e poi il 10 in trasferta contro la Colombia, a Barranquilla.

La Nigeria inzia il percorso verso la Coppa d'Africa 2025 contro Benin, in casa, e Ruanda, in trasferta, rispettivamente il 7 e il 10 settembre. Il centrocampista nuovo arrivato biancoceleste potrebbe scendere in campo in entrambe le gare.Convocato a sorpresa per sostituire l'infortunato Tchouameni, Guendouzi si incrocerà venerdì con il compagno di squadra Zaccagni, a Parigi, venerdì sera nella sfida contro l'Italia. Tre giorni dopo invece, il 9 settembre, a Lione, la Francia se la vedrà col Belgio. Entrambe le gare sono valide per il girone di Nations League.

Dopo le prime tre partite di campionato è finito fuori rosa nella Lazio, per problemi di lista. Il terzino albanese però è comunque un punto di riferimento della sua nazionale e sarà impegnato nelle gare di Nations League in 7 settembre contro l'Ucraina e il 10 a Tirana contro la Georgia.L'esterno d'attacco biancoceleste sarà il primo a scendere in campo. Danimarca-Svizzera, valida per la prima giornata di Nations League, si giocherà infatti il 5 settembre. Poi, domenica 8 gli scandinavi ospiteranno anche la Serbia.Il portiere greco della Lazio sarà impegnato il 7 settembre contro la Finlandia ad Atene e poi il 10 settembre a Dublino contro la Repubblica d'Irlanda. Entrambe le gare sono valide per la Nations League 2024/25.

Il terzino montenegrino volerà in Islanda il 6 settembre per giocare la prima partita di Nations League. La seconda gara della nazionale del Montenegro sarà invece in casa, a Nikšić il 9 settembre.Il capitano biancoceleste è stato chiamato da Spalletti e visto quanto fatto dal giocatore della Lazio durante l'ultimo Europeo -con il gran gol segnato contro la Croazia - è possibile che stavolta il ct punti già dall'inizio su di lui. Zaccagni potrebbe quindi giocare da titolare almeno una delle due partite dell'Italia nel girone di Nations League: a Parigi contro la Francia venerdì 6 o lunedì 9 in Israele.