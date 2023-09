"Stiamo lavorando per dare allae alla collettività uno stadio. Il Flaminio è una delle possibilità". Così aveva detto ieri Claudio Lotito , in un intervista radiofonica. Oggi è arrivata la conferma del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri sulla questione dello stadio della Lazio: "Abbiamo avuto mesi fa un incontro con il presidente Lotito e abbiamo detto che siamo pronti a collaborare per questo progetto, ma occorre una manifestazione d'interesse effettiva".Le parole del primo cittadino della Capitale sono arrivate a margine della conferenza stampa di presentazione del Dibattito Pubblico sullo stadio della Roma, che dovrebbe sorgere a Pietralalta. Per il progetto dei biancocelesti invece, a ribadito Gualtieri,: "Roma Capitale non promuove la realizzazione degli stadi. Si tratta di iniziative private. Se la Lazio vuole fare lo stadio al Flaminio le porte sono aperte, ma dipende dalla società sportiva. Noi ci siamo".