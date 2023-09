Matias Vecino aveva chiesto la cessione dopo Napoli-Lazio. Il retroscena lo racconta oggi il Corriere dello Sport, spiegando così la nascita della possibile operazione con il Galatasaray, poi tramontata per lo stop imposto da Sarri.



Con i tanti nuovi arrivi a centrocampo in estate l'uruguayano vede inevitabilmente ridursi il proprio spazio nelle rotazioni. Rispetto a un anno fa non è più lui la prima riserva praticamente in tutti i ruoli. Per questo aveva valutato seriamente l'idea di salutare. L'opera di mediazione del tecnico ha bloccato tutto. Sarri infatti, al di là del minutaggio che gli concederà, sull'ex Inter e Empoli ci conta parecchio. E questo glielo ha spiegato a chiare lettere nei giorni scorsi. Almeno fino a gennaio perciò la situazione in rosa resterà immutata. Poi si vedrà.