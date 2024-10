Lazio, Guendouzi: "Baroni una via di mezzo tra il gioco di Sarri e quello di Tudor. Voglio dare tutto per i tifosi"

Getty Images

tra i i protagonisti dell'ottava puntata di Inside Serie A, in streaming su DAZN. Il centrocampista dellatra varie curiosità su di sé, ha parlato anche del rapporto positivo instauratosi da subito con i tifosi biancocelesti: “Appena sono arrivato ho subito sentito l’amore dei tifosi. Ho sentito subito questo legame forte, sin da quando mi hanno accolto per la prima volta in aeroporto. Per questo voglio cercare di ripagarli per tutto l’affetto che mi danno. All’Olimpico c'è un'atmosfera sempre fantastica e quando vedo i nostri tifosi mi carico ancora di più e ho voglia di dare tutto per loro. Darò sempre tutto per questa maglia”.

Alla Lazio Guendouzi ha ritrovato quest'anno anche, con cui aveva condiviso già un'altra esperienza positiva in passato, in Francia. Del loro rapporto e del buon rendimento che sta avendo il terzino portoghese in questo avvio di stagione, il francese ha detto: “Nuno lo conosco molto bene, abbiamo giocato una stagione insieme al Marsiglia e so che è un bel giocatore, con una qualità clamorosa,Sta crescendo tanto anche dal punto di vista fisico e farà una grande stagione. È fondamentale per noi, ci sta dando una grande mano”.

Il primo anno alla Lazio Guendouzi è passato dalle stelle alle stalle in poche settimane,Col primo era sempre portagonista in campo, col secondo invece non c'è mai stato un gran feeling: “Ogni allenatore ha le sue idee sul calcio, possono essere molto diverse tra loro. Sarri basa la sua sul possesso e sul controllo dell’avversario attraverso il possesso e la qualità. Con Tudor si giocava un calcio più diretto e verticale, incentrato sull’uno contro uno. Due visioni diametralmente opposte". In estate però è arrivato un nuovo allenatore ancora e le cose sembrano tornate a girare per il verso giusto per il centrocampista francese: ", cerchiamo di uscire con la palla dal bassa e giocare sugli esterni che devono fornire tanti cross in area. In generale, ci stiamo godendo un calcio basato sul possesso. È passato solo qualche mese, è presto per riuscire a mettere in pratica tutto. Credo che faremo una grande stagione con mister Baroni, ha una grande filosofia di calcio”.