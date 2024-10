Juventus-Lazio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Alla fine della sosta per le Nazionali, torna in campo la Serie A.La squadra di Thiago Motta vuole tornare al successo, in seguito al pareggio interno contro il Cagliari nell'ultimo turno del massimo torneo italiano, mentre la formazione biancoceleste, allenata da Marco Baroni, si presenta a Torino a caccia dell'impresa. Le buone prestazioni, fornite tra Italia ed Europa League, hanno dato fiducia ai capitolini, pronti a sorpassare la squadra bianconera.

Partita: Juventus-Lazio

Data: sabato 19 ottobre 2024

Orario: 20.45

Canale TV: DAZN, Sky Sport

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All.: Thiago Motta.Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. BaroniTante defezioni in casa Juventus: oltre allo squalificato Conceiçao, Koopmeiners è out per la frattura alla costola rimediata contro il Lipsia e aggravatasi contro il Cagliari, McKennie sta recuperando dall'affaticamento muscolare rimediato in nazionale, Nico Gonzalez non ha ancora recuperato dal problema muscolare alla coscia rimediato in Champions e Bremer e Milik, infine, sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Inoltre, oggi alla Continassa non si sta allenando neanche Nicolò Fagioli, una vera emergenza per tutto il reparto di centrocampo, con Thiago Motta che dovrebbe affidarsi al solito Locatelli e a Khepren Thuram, a meno di non rispolverare Douglas Luiz in mezzo al campo.

In casa Lazio, mister Baroni deve sciogliere il dubbio attorno alle condizioni di Guendouzi, dolorante al mignolo del piede a causa di una contusione rimediata lunedì in Nazionale. Il tecnico tiene in allerta Vecino per giocare dall'inizio a centrocampo con Rovella.La sfida fra Juventus e Lazio sarà trasmessa in diretta tv da DAZN e Sky Sport. Nel primo caso si potrà scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport. In entrambi i casi la gara sarà accessibile tramite abbonamento.Sarà visibile in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Telecronaca affidata a Edoardo Testoni con commento tecnico di Dario Marcolin su Dazn. Su Sky, invece, deve essere comunicata la telecronaca.