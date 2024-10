Getty Images

non vuole fermarsi. Dopo il gol col Torino domenica scorsa, domani il centrocampista francese dellasarà ancora in campo dal 1' a guidare la mediana biancoceleste nel match dicontro ilall'Olimpico. Baroni punta ancora su di lui per dare solidità all'assetto della squadra e l'ex Marsiglia intende ripagare al meglio la fiducia. Queste le sue parole in conferenza stampa oggi a Formello:"Possiamo andare lontano in questa competizione, che è difficile. L'ho giacata tante volte anche con l'Arsenal con cui sono arrivato in finale. Siamo una buona sqaudra e so che possiamo fare bene. Il Nizza domani è una buona squadra, ma noi dobbiamo concentrarci solo su di noi. Il match per me sarà speciale. Quando ci giocavo con il Marsiglia era una sfida molto tesa, ma ormai devo pensare solo alla Lazio".

"Sono due giocatori importanti, che conosco bene dai tempi del Marsiglia. Nuno ci porta qualità e per me è uno dei migliori in Europa. Samuel è arrivato non al meglio ma sono sicuro che ci porterà grande esperienza"."Quest'anno la squadra è diversa, con un'altra filosfia. Giudicheremo alla fine i risultati, io sono contento del lavoro che stiamo facendo con questo allenatore. Penso che abbiamo ottimi giocatori e riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Per me l'importante è stare almio posto e dare il meglio che posso. Qui alla Lazioa abbiamo tanti giocatori di esperienza ma nessuno è al di sopra degli altri. La nazionale per me è importnate , ma voglio prima pensare a fare bene con la mia squadra. Voglio essere decisivo. Proverò a segnare qualche gol in più, ma il mister da me si aspetta determinate cose e quelle sono la mia priorità".