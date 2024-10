Lazio, Lotito: "Contestazione? Dal 2004 ho risposto a muso duro"

AFP via Getty Images

Vent'anni di contestazione non hanno scalfito le convinzioni di. L'inchiesta che sta creando un terremoto nelle tifoserie di, mettendo in luce rapporti torbidi tra i club - che si dichiarano parte lesa - e le curve è il tema caldo del momento. In un'intervista rilasciata al Messaggero, il presidente dellaè tornato a ribadire che di questa situazione lui aveva avuto contezza sin dal suo arrivo a Roma: "Ancora oggi vivo sotto scorta, ricevo minacce telefoniche, anche 7-8 al giorno, cortei e cori contro, volantini con la mia tomba e le candele, ma tengo il punto e non mi piego. Dal 2004 ho risposto a muso duro. Niente abbonamenti e biglietti gratis, basta con le trasferte pagate dalla Lazio".

Da tempo immemore vanno avanti le proteste dei tifosi contro la societa. A intensità variabili, a seconda dell'andamento della squadra, del calciomercato, del carobiglietti e di varie altre motivazioni accumulatesi nel tempo,verso la dirigenza. L'ultima a giugno scorso, fuori dallo Stadio Flaminio. A riguardo però Lotito è convinto che ci sia altro dietro: "Sono contro i soprusi. Mi ribello con tutti i mezzi legali che ho a disposizione. La contestazione, non c’entra nulla con il mercato o la Lazio che, come testimoniano i fatti, non ha subito nessun ridimensionamento e lo sta dimostrando. È una scusa per costringermi a vendere perché non ho mai ceduto a nessun privilegio".