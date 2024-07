Lazio, Guendouzi: "Mi sento più forte rispetto all'anno scorso. Bayern e derby i momenti più belli"

Getty Images

Intervista a Lazio Style Channel, per. Il centrocampista francese ha espresso le sue sensazioni in vista della prossima stagione dei biancocelesti. Ha detto di aver fiducia nelle potenzialità della squadra e poi si è soffermato sul ritiro e sugli aspetti da migliorare al livello personale"Il mio primo ritiro ad Auronzo è stato positivo e anche divertente. Abbiamo trovato un buon ambiente e tanti tifosi che ci sono venuti a vedere durante gli allenamenti. È stato un ottimo ritiro"."Dall'anno scorso ci portiamo dietro gli ottimi ricordi in Champions League, con i tifosi che si sono divertiti soprattutto con la vittoria in casa contro il Bayern Monaco. E poi sicuramente quando abbiamo battuto la Roma nel derby in casa, in Coppa Italia, è stato altrettanto fantastico. Possiamo comunque sicuramente migliorare ancora tanto. Io sono ancora giovane e so che posso crescere. Devo segnare di più e fare più assist, ma sicuramenteSto bene e sono sicuro che possiamo ottenere buoni risultati perché siamo una buona squadra”.

"I tifosi dellasono una parte fondamentale del club e per noi è molto importante essere uniti con loro. Sappiamo di dover lottare per loro e dare tutto sul campo. Ci amano perché anche se perdiamo qualche partita noi lottiamo sempre per il club e per i tifosi. Tutti insieme possiamo centrare i nostri obiettivi”.