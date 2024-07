AFP via Getty Images

Il progettoper laprosegue, pur a piccoli passi. Dopo la presentazione al Sindaco di Roma poche settimane fa, il presidentea ottobre dovrebbe consegnare in Campidoglio il progetto definitivo per l'approvazione. Nel frattempo si comincia già a prendere visioni di tutte le criticità che l'opera di rifacimento dellimpianto comporta, trovandosi in una zona già densamente urbanizzata della Capitale. A parlarne questa mattina è stato l'Assessore all'Urbainstica di Roma,. Queste le sue parole ai microfoni di Radiosei:

"C’è un piano di viabilità per eventi che spostano decine di migliaia di persone. Considerate che quando venne costruito l’Olimpico, attorno non c’era grande urbanizzazione. Di solito lavoriamo su due fattori: la chiusura delle strade con le relative modifiche alla mobilità e l’incentivazione del mezzo pubblico a discapito dell'auto privata. Ci sono già 15 aree parcheggio, per circa 5000 posti auto, oltre alle navette per i tifosi ospiti. Puntiamo sulla sharing mobility, che verrebbe potenziata nel giorno della gara. Chiaro però che non basti:. Ogni volta che c’è un progetto di questo tipo bisogna essere molto rigorosi. Vanno analizzate le conseguenze che questo comporta in termini di mobilità. Valuteremo gli effetti sulla mobilità di un attrattore di traffico così importante nelle giornate in cui verrà utilizzato lo stadio, quindi nel infrasettimanale per le partite di Coppa. Ovviamente le situazioni di traffico cambiano tra settimanale, festivo e prefestivo. Ci vuole un’analisi concreta di flussi di traffico per i diversi vettori di mobilità. Rispetto ad altri progetti del passato, stiamo parlando di uno stadio inserito all’interno di una realtà consolidata da un punto di vista urbanistico, non uno stadio nel nulla".

"Se Lotito presenterà un progetto defintivo a ottobre che verrà approvato,Ora c’è questo appuntamento ad ottobre col Sindaco e io direi di andare avanti per gradi. Lavoriamo insieme, la disponibilità del Comune verso la Lazio c’è. Credo che quella sia un’area che possa essere adibita a uno stadio importante. Tanto la Lazio quanto l'Amministrazione comunale, insieme crediamo molto in questo progetto”.