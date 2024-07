AFP via Getty Images

Lazio, proposto un ex Real Madrid per la trequarti: Fabiani ci pensa

43 minuti fa



James Rodriguez è stato proposto - di nuovo - alla Lazio. Secondo Il Messaggero il trentatreenne trequartista colombiano, reduce da una Copa America da protagonista, con 5 assist e 1 gol, vorrebbe tornare in Europa e i suoi agenti avrebbero bussato anche alla porta dei biancocelesti, che in effetti stanno cercando proprio un'ultima pedina in quel ruolo per completare il reparto offensivo. Il fuoriclasse sudamericano, ex di diversi club importanti, tra cui Real Madrid e Bayern Monaco, ha giocato l'utlima stagione in Brasile con il San Paolo da cui si è svincolato.



Il ds biancoceleste Fabiani ci sta pensando, ma l'operazione non è semplice. In primis perché al momento la Lazio non ha spazio in rosa per poter prendere un altro giocatore e deve quindi prima cedere qualcuno. C'è poi la concorrenza del Betis Siviglia e Porto da battere e comunque la società capitolina dovrebbe fare per Rodriguez un'eccezione al proprio piano di ringiovanimento della rosa. Già nel 2020 peraltro il giocatore era stato accostato ai biancocelesti: era in scadenza con i Blancos e la Lazio lo aveva preso in considerazione come ripiego dopo la beffa David Silva. Alla fine non se ne fece nulla e Rodriguez finì all'Everton. Poi Al-Rayyan (Qatar) e Olympiacos prima dell'esperienza brasiliana. Adesso il capitano della Colombia cerca un'utima grande avventura nella sua carriera.