Lazio, Crespi richiesto in Serie B: il piano del club

Valerio Crespi può tornare in Serie B. L’attaccante classe 2004 di proprietà della Lazio e in prestito al Cosenza nella stagione che si è appena conclusa, potrebbe vivere una nuova esperienza nella serie cadetta nella prossima stagione.



Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Crespi ha diversi estimatori in Serie B, pronti a prelevarlo in prestito dalla Lazio, che sarebbe pronta a cederlo nuovamente in prestito per fargli continuare il processo di crescita e garantirgli un maggiore minutaggio.



Il 19enne ha un contratto fino al 30 giugno 2027 con il club biancoceleste e ha realizzato una rete con la maglia del Cosenza nella scorsa annata in 20 presenze in Serie B e una in Coppa Italia.