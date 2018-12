La Lazio si compatta in ritiro, ma nel frattempo c'è chi fa la valigia in vista del mercato di gennaio. La rosa va sfoltita, ci sono alcuni elementi che non stanno avendo un minutaggio adeguato, o hanno dimostrato di non meritarlo, di non poter essere alternative valide.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, il ds Tare si muove sul mercato per piazzare qualche colpo in uscita. Alessandro Murgia e Alessandro Rossi dovrebbero partire in prestito per cercare di accumulare minuti e tornare a giugno con un bagaglio di esperienza in più. Dusan Basta e Martin Caceres andranno via: il primo è in scadenza a giugno, potrebbe decidere di anticipare l'addio. L'ex Juventus non è mai stata opzione valida per Inzaghi: la scintilla non è mai scattata, potrebbe andare altrove.