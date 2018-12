La Lazio si riscopre compatta. Dalla conferenza stampa di Lotito, Tare, Inzaghi e Peruzzi il messaggio è arrivato forte e chiaro: non ci sono crepe nello spogliatoio, non ce ne sono dentro il centro sportivo di Formello, quartier generale biancoceleste. Dopo giorni di autocritica e lavoro intenso, la squadra si è ritrovata a cena al ristorante. La squadra, nelle foto dei protagonisti postate sui social, sembra rilassata, serena.



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI - E sono gli stessi big a celebrare la compattezza ritrovata. A partire da Ciro Immobile, che scrive: "C’è chi sussurra che siamo spaccati ma io non vedo nessuna crepa”, o quelle di Luis Alberto che ha commentato: “Bella famiglia, tutti insieme!”. Anche l'ex Primavera Cataldi posta: “Tutti insieme, sempre!”. Il messaggio è chiaro, la Lazio vuole rispondere sul campo.