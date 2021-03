Non è passato di certo inosservato lo sfogo di Felipe Caicedo al termine della sfida della Lazio contro il Crotone. Con un suo gol decisivo (il quarto determinante in questa stagione, il terzo nel finale), i biancocelesti sono tornati alla vittoria. Nell'intervista post match il Panterone ha dichiarato "Inzaghi ha scelto i suoi titolari, ma io do comunque il massimo per trovare spazio". Un sfogo che ha un fondo di verità.



Come riporta Il Corriere dello Sport i numeri danno ragione a Felipao. 7 gol in campionato e 1 in Champions League in 26 presenze. In Serie A l'ecuadoregno segna un gol ogni 115 minuti. In A meglio della Pantera fanno solo Muriel (ogni 61 minuti), Ibra (ogni 78 minuti), Ronaldo (ogni 91 minuti) e Lukaku (ogni 108 minuti).



Numeri, questi, che tranne Immobile gli altri attaccanti di Inzaghi si sognano. Muriqi al momento ha siglato solamente 2 reti tra Serie A e Coppa Italia in 23 gettoni. Correa, titolarissimo, in 28 presenze totali ha segnato 6 reti, solamente tre in campionato, giocando molti più minuti rispetto a Caicedo (1379 a 807). In numeri sono spietati, e danno ragione al numero 20.