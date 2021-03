Nonostante qualche difficoltà inattesa per la Lazio, alla fine contro il Crotone i tre punti sono arrivati. Serviva assolutamente una boccata di ossigeno alla squadra di Inzaghi dopo la crisi delle ultime cinque gare e questa è arrivata. Da oggi è iniziata la preparazione al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.



BUONI SEGNALI DA LAZZARI - Come ogni giorno post match, in mattinata la Lazio si è ritrovata a Formello per un allenamento di scarico. Presenti sul campo centrale del training center biancoceleste tutti coloro che non hanno giocato contro il Crotone, oppure che hanno saggiato il campo nella seconda frazione. Si tratta di Escalante, Lulic, Muriqi, Pereira e il match winner Caicedo. Per i titolari riposo, o al massimo qualche esercizio in palestra. Continuano ad arrivare buoni segnali da Manuel Lazzari. L'esterno ex Spal ha effettuato un lavoro differenziato, stavolta anche con il pallone. Oltre ai titolari di ieri pomeriggio, in campo non si sono visti Armini (oggi pomeriggio in campo con la Primavera), Luiz Felipe e Akpa Akpro.