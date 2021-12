L'ultima idea in casa Lazio per il mercato di gennaio è Mikkel Damsgaard. Dopo un Europeo da protagonista con la Danimarca, il centrocampista della Sampdoria è stato fermato da stop fisici in questa prima parte di stagione senza ritrovare la brillantezza dell'anno scorso. La Lazio ci pensa per gennaio, ma dovrà convincere la Samp ad abbassare la richiesta di 25 milioni di euro.