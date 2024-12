Lazio, il club ragiona sul futuro tra i pali: dall'Argentina un nome nuovo per la porta

Getty Images

Laragiona sul futuro tra i pali. Al netto di qualche critica,resterà il titolare tra i pali senza grosse discussioni fino a fine stagione. Poi, in estate, proseguendo il percorso di ringiovanimento della rosa iniziato già a luglio scorso, la società valuterà il da farsi insieme al calciatore stesso. Col contratto in scadenza nel 2027 e a 31 anni compiuti, potrebbe diventare quella la finestra ideale per dirsi addio e monetizzare al massimo la cessione. Il club peraltro ha già le spalle coperte, conin rampa di lancio e che ha già dimostrato affidabilità quando è stato chiamato in causa. Per questo, in caso si concretizzasse l'addio a Provedel, il nuovo titolare sarebbe già in casa e quindi Lotito e Fabiani andrebbero alla caccia di un secondo da affiancare al giovane greco.

In quest'ottica spunta oggi un nome sulle colonne del Messaggero. Si tratta di, argentino, classe 2002, di proprietà del Boca Junior dove si sta anche mettendo in bella mostra alternandosi con Romero. Con le sue buone prestazioni ha attirato l'attenzione di diversi club europei e si è anche conquistato la convocazione nell'Under 23 dell'Argentina. Non c'è ancora stato un approccio ufficiale, ma il suo nome è nella lista dei desideri a Formello, per poter vantare due giovani talenti nel ruolo di portiere che possano diventare risorse importani per il presente e il futuro del club.