Lazio-Monza, sfida per Casadei: il retroscena sul Milan

Redazione Calciomercato

Ildista volando in Premier League dove occupa il secondo posto momentaneo dietro la fuoriserie Liverpool. Il merito va sicuramente al tecnico italiano, capace di ottenere il massimo da una rosa extra-large piena di talenti. L’obiettivo per il mercato di gennaio sarà anche quello di sfoltire la rosa e dare la possibilità a tanti di andare a giocare con più continuità. Un nome su tutti:Il Chelsea crede molto nelle qualità di Casadei, specialmente per il futuro.I blues però stanno adottando un modulo tattico che penalizza il nazionale azzurro under 21, ovvero il 4-2-3-1 dove Enzo Fernandez e Moisés Caicedo sono praticamente insostituibili. Ecco perché per Casadei, impiegato da Maresca solo in Conference League con 5 gettoni, si aprono le porte per un ritorno in Italia:. Il club brianzolo ha avviato da tempo i contatti con il Chelsea e offre due condizioni molto interessanti per I Blues: posto da titolare semi-garantito e l’apertura anche a un’acquisizione in prestito secco fino al termine della stagione.e da quanti posti avrà per le cessioni in prestito quindi per le due italiane giocare d’anticipo può fare la differenza.

Casadei in Italia con sei mesi di ritardo.Ora Cesare ha cambiato rappresentanti affidandosi all’agenzia Epic Sports Italy e non rientra più nella lista degli obiettivi del Diavolo per gennaio: Moncada e Ibrahimovic sono alla ricerca di un mediano che possa fungere da alternativa per Fofana.