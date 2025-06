Getty Images

Lazio, il futuro di Cataldi si decide la prossima settimana

21 minuti fa



La prossima settimana si decide il futuro di Danilo Cataldi. Il centrocampista di proprietà della Lazio ha giocato in prestito alla Fiorentina nell'ultima stagione. I Viola possono esercitare il diritto di riscatto, fissato a 4 milioni di euro, entro il 18 giugno. Altrimenti il calciatore tornerà a Formello. Prima dell'addio di Palladino la permanenza di Cataldi a Firenze sembrava quasi certa. Il cambio di rotta della società toscana e il contestuale ritorno di Sarri alla guida dei biancocelesti ha completamente ribaltato lo scenario.



Pioli è il favorito per la panchina della Fiorentina e tra lui e il mediano romano non crre buon sangue, dopo alcune acredini risalenti ai tempi in cui Pioli allenava la Lazio. Motivo in più per il classe '95, cresciuto nella primavera biancoceleste e tifossissimo laziale, per tornare alla base. Se così sarà però - nonostante Sarri lo apprezzi molto per caratteristiche tecniche - dovranno comunque essere fatte delle valutazioni tra calciatore, staff e dirigenza, perché il reparto centrale, con anche la permanenza di Vecino (che sta per firmare il rinnovo) è ora parecchio affollato. Se Cataldi tornerà o se rimarrà a Firenze, se poi resterà alla Lazio o si cercheranno nuove soluzioni per lui sono comunque tutti interrogativi cui già nei prossimi giorni si potranno dare risposte certe.